CD Projekt Red bevestigt komst multiplayeruitbreiding voor Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 zal na release een multiplayermodus krijgen. Dat bevestigt ontwikkelaar CD Projekt Red via Twitter. Eerder zei de studio onderzoek te doen naar een multiplayerfunctie voor de game.

Ontwikkelaar CD Projekt Red meldde vorige maand dat het nog niet zeker wist of er een multiplayeruitbreiding voor Cyberpunk 2077 zou komen. Via Twitter bevestigt de ontwikkelaar nu aan een multiplayermodus te werken. Wel zal de studio zich na release eerst richten op de ontwikkeling van gratis uitbreidingen en singleplayercontent. Pas daarna wordt de multiplayer geïntroduceerd.

Verder laat de ontwikkelaar weten op zoek te zijn naar meerdere hulpkrachten voor de ontwikkeling van de multiplayeruitbreiding. Inmiddels bestaat het team dat aan Cyberpunk 2077 werkt uit meer dan vierhonderd medewerkers, verdeeld over drie verschillende locaties.

Hoe de multiplayermodus exact zal functioneren is nog niet bekend. De studio laat verder niets weten over een verwachte releasedatum van de multiplayeruitbreiding. Cyberpunk 2077 zelf komt 16 april 2020 uit op pc, PS4, Xbox One en Google Stadia.