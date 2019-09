Energizer brengt 4g-featurephone met KaiOS uit voor 35 euro

Avenir Telecom brengt twee featurephones uit onder de Energizer-merknaam die draaien op KaiOS. Dat besturingssysteem is een fork van Firefox OS en staat ook op goedkope Nokia's. Er is een 4g-versie voor 35 euro en een 3g-variant voor 30 euro.

De Energizer Energy E241 is het goedkoopste model en deze telefoon kan alleen overweg met 2g- en 3g-netwerken. De vijf euro duurdere Energy E241S werkt ook op 4g-netwerken. Beide telefoons hebben een 2,4"-scherm met een resolutie van 320x240 pixels en draaien op een Speadtrum-soc. In de E241S zit de SC9820E-soc, die bestaat uit twee Cortex-A53-cores op 1,3GHz. De goedkopere E241 heeft een SC7731E-soc met vier Cortex-A7-cores op 1,3GHz.

In de featurephones zit 4GB flashopslag en 512MB ram. De toestellen draaien op KaiOS, het besturingssysteem dat op Firefox OS is gebaseerd en ook op HMD's Nokia 8110 staat. Er is een appwinkel voor KaiOS waarin apps als Facebook, Google Maps en YouTube staan. In juli is ook WhatsApp uitgekomen voor het besturingssysteem.

De nieuwe Energizer-featurephones hebben wifi, hebben gps en zijn voorzien van een 1900mAh-accu. Die is goed voor 28 uur bellen of zes dagen stand-bytijd volgens de fabrikant en moet worden opgeladen via de micro-usb-aansluiting. Er passen twee simkaarten in de telefoons en ze hebben zowel aan de voor- als aan de achterkant een camera.

Avenir Telecom toont de nieuwe featurephones op de IFA-beurs in Berlijn en zegt dat de toestellen ingekocht kunnen worden door distributeurs. Of en wanneer de telefoons uitkomen in Nederland en België, is nog niet bekend.