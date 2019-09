Gmail-app voor iOS biedt nu ook de mogelijkheid om afbeeldingen te blokkeren

Ook de Gmail-app voor iOS biedt voortaan een instelling die voorkomt dat externe afbeeldingen automatisch worden gedownload. Deze beelden leidden niet alleen tot een hoger dataverbruik, maar worden ook gebruikt om e-mails te tracken. De Android-app had de functie al.

De functie is beschikbaar vanaf Gmail voor iOS versie 6.0.190811, die onlangs in de App Store is verschenen. Gebruikers moeten de functie zelf activeren door achtereenvolgens te klikken op Instellingen, het gewenste account, en Afbeeldingen. Door daar een vinkje te plaatsen bij 'Weergeven van externe afbeeldingen eerst vragen' wordt het beeldmateriaal in toekomstige e-mails niet langer automatisch gedownload.

Gebruikers van de Gmail-app voor Android konden al langer aangeven dat externe afbeeldingen niet automatisch mogen worden binnengehaald. Engadget merkt op dat Google gebruikers in de beginjaren van Gmail nog keurig om toestemming vroeg om extern beeldmateriaal binnen te halen. In 2013 besloot het bedrijf dat beleid te wijzigen.

Het uitschakelen van de automatische weergave van extern beeldmateriaal in mails heeft verschillende voordelen. Bij een matige dataverbinding is er minder vertraging en de functie spaart zowel data als de accu. Daarnaast voorkomt de instelling dat extern beeldmateriaal kan worden misbruikt om e-mails te tracken, doordat er, als de mail wordt geopend, code naar een server wordt teruggestuurd.