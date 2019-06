Grote Google-storing trof Gmail, YouTube en diensten van derden

Google heeft zondagavond en -nacht een omvangrijke storing gehad met zijn Google Cloud-, YouTube- en G Suite-diensten. Daardoor waren vier uur lang diensten van het bedrijf en derde partijen onbereikbaar.

De storing begon zondagavond om ongeveer 21.30 en eindigde in de nacht van zondag op maandag om 01.45, meldt Google op zijn Google Cloud Platform Status Dashboard. Google schrijft de storing toe aan netwerkcongestie in het oostelijk deel van de VS, waardoor gebruikers langzame verbindingen en foutmeldingen kregen. Google onderzoekt de storing en zal meer details geven op basis van de analyse.

Aanvankelijk maakten met name gebruikers in het oosten van de VS melding van problemen maar gaandeweg de storing kregen ook gebruikers in andere regio's te maken met slechte beschikbaarheid van onder andere YouTube en Gmail, waaronder Europa. Daarnaast waren diensten die van het Google Cloud Platform gebruikmaken verminderd of niet beschikbaar, waaronder Snapchat, Vimeo en Discord.

Het gebeurt niet vaak dat Google met een storing van deze omvang te maken heeft. De laatste keer was bijna een jaar geleden.