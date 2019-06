Google Agenda is voor veel gebruikers onbereikbaar door storing

Google Agenda is voor veel gebruikers niet bereikbaar door een storing. Het bezoeken van de website levert een 404-foutmelding op. Google zegt het probleem te onderzoeken. Het is nog niet duidelijk wanneer de agenda weer bereikbaar is.

De webversie van Google Agenda levert een 404-pagina op als gebruikers die proberen te benaderen. Via de apps voor Android en iOS lijkt de agenda zonder problemen te functioneren. Andere Google-diensten zijn voor zover bekend niet getroffen.

Google bevestigt dinsdagmiddag op het G Suite Status Dashboard dat er een probleem is met Google Agenda. Het is niet bekend wat het probleem precies is en hoeveel gebruikers er getroffen zijn. Google zegt te werken aan een oplossing.