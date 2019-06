HMD gaat data van alle Nokia-smartphones opslaan op Google-servers in Finland

HMD gaat activatie- en prestatiegegevens van Nokia-smartphones opslaan op Google Cloud-servers in Finland. De fabrikant doet dat naar eigen zeggen om de veiligheid te waarborgen en te voldoen aan de gdpr. Ook zou het tot snellere updates leiden.

HMD begint met het opslaan van de gegevens van de Nokia 4.2, 3.2 en 2.2 op de Finse servers. Later wordt daar ook data opgeslagen van oudere modellen, nadat die een upgrade naar Android 9 hebben gehad. Het lokaal opslaan van de gegevens gebeurt in samenwerking met Google Cloud en CGI, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verzamelen en analyseren van data. In 2020 moet alle data van Nokia-smartphones op de Finse Google Cloud-servers staan.

HMD spreekt over de opslag van activatie- en prestatiegegevens van zijn smartphones. Het gaat dus niet om de opslag van bijvoorbeeld foto's of andere eigen bestanden die Nokia-gebruikers ergens online opslaan. HMD stelt dat het lokaal opslaan van de gegevens van de Nokia-smartphones ook zal resulteren in het sneller uitbrengen van verbeteringen naar de toestellen. Daarmee lijkt de fabrikant te impliceren dat software-updates en -upgrades sneller uitkomen, maar hoe dat precies zit, is onduidelijk.

In maart kwam naar buiten dat gegevens van Europese Nokia 7 Plus-toestellen naar een server van China Telecom werden gestuurd. Volgens uitleg van HMD destijds ging dat om een fout en wordt activatiedata voor in Europa verkochte toestellen naar een AWS-server in Singapore gestuurd. Daar komt nu dus verandering in.