Onderzoek: Nokia-telefoons draaien vaakst op nieuwe Android-versies, LG minst

Nokia-telefoons krijgen het vaakst de upgrade naar nieuwe versies van Android. Toestellen van LG en Alcatel krijgen die gemiddeld het minst vaak. Dat blijkt uit marktonderzoek naar het updatebeleid van smartphonefabrikanten.

Telefoons van Nokia van ná het najaar 2018 hebben in 96 procent van de gevallen ondersteuning voor Android 9 Pie, blijkt uit onderzoek van Counterpoint. Dat keek naar hoe smartphonefabrikanten de nieuwste Android-updates doorvoerden op telefoons. Naast Nokia scoren ook telefoons van Xiaomi en Huawei goed.

Het onderzoek keek naar telefoons die sinds tussen het derde kwartaal van 2018 en het tweede kwartaal van 2019 zijn verkocht. De onderzoekers bekeken voor hoeveel telefoonmodellen van de bedrijven bepaalde Android-versies beschikbaar waren. Bij Nokia is dat het best; daar is voor 96 procent van de toestellen Android 9 Pie beschikbaar. Voor de overige vier procent is maximaal Android 8.1 Oreo beschikbaar. Bij Samsung wordt inmiddels 89 procent van de telefoons ondersteund door Pie, en zeven procent door Android 8. Xiaomi en Huawei doen het met respectievelijk 84 en 82 procent ook goed.

Opvallend is het grote gat dat na die vier fabrikanten valt. Bij Lenovo-toestellen kan slechts 43 procent van de toestellen gebruik maken van de nieuwste Android-versie. Het slechtst scoren LG en Alcatel, en het vooral in Azië verkochte Tecno. Minder dan een vijfde van die toestellen ondersteunt op dit moment Pie.

Hoeveel gebruikers de update ook daadwerkelijk installeren komt uit het onderzoek niet naar voren. Dat Nokia zo goed uit het onderzoek komt is niet helemaal verrassend. Veel van de toestellen van het bedrijf vallen onder het Android One-programma. Dat betekent dat de smartphonemaker in ieder geval drie jaar beveiligingsupdates garandeert, en twee jaar lang standaard Android-updates.