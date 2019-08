HMD zet 'appkiller' uit op Nokia-smartphone met Android Pie

HMD zet de software die het meeleverde om 'prestaties en accuduur te optimaliseren' uit op al zijn smartphones als die upgraden naar Android Pie. De software die het bedrijf gebruikte, Evenwell, is niet meer nodig doordat Android 9 zo'n functie ingebouwd heeft zitten.

Veel gebruikers en ontwikkelaars hadden geklaagd over Evenwell, omdat het apps op de achtergrond agressief afsloot, iets dat HMD vanaf begin dit jaar onderzocht. Nu heeft HMD op het eigen forum laten weten dat Evenwell uit staat op oudere telefoons die de upgrade naar Android Pie hebben gehad. In plaats daarvan gebruikt HMD alleen maar Adaptive Battery, de ingebouwde Android-functie van Pie met hetzelfde doel.

Nokia zegt nu dat het de functie verwijdert uit telefoons vanaf Android 9 Pie. Google heeft in die versie van het besturingssysteem een eigen batterijtool gezet genaamd 'Adaptive Battery'. Die moet de accuduur verbeteren, waarbij applicaties niet onnodig worden afgesloten. "Als apparaten die met Android N of Android O werden geleverd de upgrade naar Android 9 Pie krijgen sluiten we Evenwell af. Ondertussen blijven we de feedback van gebruikers in de gaten houden", schrijft een Nokia-medewerker op het forum.

De tool zat in vrijwel alle Nokia-telefoons met besturingssystemen van vóór Android 9. Nokia kreeg er echter veel kritiek op, omdat Evenwell ervoor zorgde dat applicaties veel moeilijker op de achtergrond konden draaien. De website Don't Kill My App, die bijhoudt welke smartphonemakers dat proces het agressiefst doorvoeren, gaf Nokia daarvoor een jaar geleden de laagste score. Gebruikers klaagden ook dat op Android-telefoons de software apps op de achtergrond afsloot, zoals wekkers en apps die de locatie tracken voor gebruikers.