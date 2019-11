HMD: ontgrendelbare bootloader Nokia 7.2 was foutje

De Finse smartphonemaker HMD Global zal een update uitbrengen die de bootloader van de Nokia 7.2 weer niet ontgrendelbaar maakt. De bootloader is ontgrendelbaar, maar volgens de fabrikant gaat dat om een 'onopzettelijk foutje'.

Bij een komende update zal HMD de optie om de bootloader te ontgrendelen weer onbruikbaar maken, meldt NokiaMob. De Finse fabrikant staat gebruikers net als Huawei niet toe om de bootloader te ontgrendelen. Dat gebruikers via een fastboot-commando de bootloader kunnen ontgrendelen, was volgens HMD niet de bedoeling.

Het ontgrendelen van de bootloader is mogelijk door die optie aan te tikken in de Ontwikkelaarsopties, waarna een fastboot-commando 'fastboot flashing unlock' de bootloader ontgrendelt. Het ontgrendelen van de bootloader maakt het flashen van een alternatieve recovery en custom rom mogelijk. Sommige custom roms hebben een langere ondersteuning dan de software van de fabrikant, waardoor het voor sommige gebruikers van oudere toestellen op een gegeven moment de enige manier is om de laatste beveiligingsupdates te kunnen krijgen.

HMD bracht de 7.2 samen met de 6.2 dit najaar uit. Ze vallen beide in het Android One-programma. Daarin is een ontgrendelbare bootloader geen vereiste, hoewel andere toestellen met Android One veelal wel een ontgrendelbare bootloader hebben.