Foto's van vermoedelijke Nokia 5.2 duiken op

Er zijn afbeeldingen verschenen van wat vermoedelijk de Nokia 5.2 moet worden. Het toestel heeft vier camera's op de achterkant. Dat zijn er drie meer dan de voorganger aan boord had; de Nokia 5.1. HMD, de fabrikant van Nokia, heeft het toestel nog niet aangekondigd.

De afbeeldingen zijn online gezet door Evan Blass, die onder het pseudoniem Evleaks vaak als eerste foto's van onaangekondigde smartphones in handen krijgt. Volgens Blass gaat het om de Nokia 5.2, een nog onaangekondigde smartphone van het Finse HMD, en qua naamgeving de opvolger van de Nokia 5.1.

Op basis van de foto's valt op te maken dat de Nokia 5.2 vier camera's aan de achterkant heeft, die zijn verwerkt in een ronde cameramodule. Aan de voorkant zit ook nog een camera in een druppelvormige notch. Verder meldt Blass dat de smartphone voor 180 dollar wordt verkocht, en daarvoor krijgt de gebruiker een variant met 6GB ram en 64GB opslag. Op het toestel draait vermoedelijk, net als op de Nokia 5.1, Android One.

HMD heeft de smartphone nog niet officieel aangekondigd, en daardoor ontbreken er nog details zoals de gebruikte processor. Het is ook nog niet duidelijk wanneer HMD het toestel dan wel wereldkundig gaat maken.