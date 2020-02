Valve brengt Dota Underlords officeel uit op 25 februari

Valve brengt vanaf 25 februari Dota Underlords uit, na een maandenlange bètaperiode; op die dag begint Season 1. Tegelijkertijd heeft Valve laten weten dat er een nieuwe underlord op het toneel verschijnt, met de naam Enno.

Dat heeft Valve bekendgemaakt op de Steam Community. Het bedrijf heeft een update uitgebracht voor Dota Underlords voor de huidige bètaversie, maar maakte daarbij tegelijkertijd bekend dat er deze maand een einde aan de bètaperiode komt. Op 25 februari begint namelijk Season 1 en dit markeert de officiële release van de game.

De recent uitgebrachte patch is de laatste software-update voordat Season 1 begint. In de patch zit een nieuwe underlord, met de naam Enno. Dit is een ranged-karakter met een variatie aan gifaanvallen, aldus Valve.

De bètaversie van Dota Underlords kwam in juni vorig jaar uit voor Android, iOS en Steam. Het is een officiële versie van de bestaande populaire Dota 2-mod Auto Chess, die miljoenen spelers heeft. De strategische game speelt zich af op een schaakbord, met in plaats van schaakstukken de heroes uit Dota 2. Het is een tactisch spel met geautomatiseerde gevechten tussen de heroes die spelers inzetten.