Auto Chess-uitgever komt met mobiele moba-game op basis van eigen schaakspel

Dragonest, de uitgever van de voorheen populaire game Auto Chess, komt met een eigen moba-game. Die game zal de nodige overeenkomsten hebben met Dota 2 en League of Legends. Onder meer de personages uit Auto Chess zullen terug te vinden zijn in de nieuwe moba-game.

De uitgever publiceerde eerder een video waarin de ontwikkeling van de nieuwe moba-game wordt aangekondigd. Deze game zal de naam Auto Chess Moba krijgen. Alle heroes zullen gratis beschikbaar zijn en er zijn geen betaalde runes aanwezig. Naast het overhevelen van de heroes zullen ook het dag- en nachtsysteem en de vernietigbare objecten uit Auto Chess terugkomen in Auto Chess Moba. De titel is tot nu toe alleen nog gepresenteerd als een mobiele game. Of er ook een pc-versie zal komen en wanneer Auto Chess Moba gereed is, is onbekend.

Auto Chess stond aan de basis van het auto battler-genre, een subgenre van strategiegames waarin personages op een schaakbord tegen elkaar strijden zonder tussenkomst van de speler. Auto Chess is een mod van de populaire moba-game Dota 2 die in 2019 in de Steam Workshop verscheen. De mod was al snel heel populair, waarna Dragonest samen met Drodo een officiële versie genaamd Auto Chess maakte.

Andere gamebedrijven sprongen in op de populariteit van dit genre. Zo kwam Valve met Dota Underlords en Riot, de maker van de populaire moba-game League of Legends, bracht Teamfight Tactics uit. Blizzard deed ook een duit in het zakje met de komst van Hearthstone: Battlegrounds, in feite een aparte modus binnen de kaartgame Hearthstone.