Horizon Zero Dawn voor pc krijgt laatste grote patch met verbeteringen

Guerilla Games heeft de laatste grote patch uitgebracht voor de pc-versie van Horizon Zero Dawn. De Nederlandse ontwikkelaar zegt dat het zich nu vooral gaat toeleggen op de ontwikkeling van zijn volgende game, Horizon Forbidden West.

In een korte verklaring laat de ontwikkelaar weten dat de patch 1.10 inmiddels live is. Deze moet net als eerdere patches de nodige problemen oplossen, zoals het voorkomen van crashes na bepaalde handelingen. Ook zijn er wellicht prestatieverbeteringen te verwachten voor gebruikers van AMD-gpu's en wordt er een aantal algemene grafische verbeteringen doorgevoerd.

Volgens Guerilla bevat patch 1.10 verbeteringen en oplossingen voor issues die door de community zijn gerapporteerd. De ontwikkelaar laat weten dat het ontwikkelteam doorgaat met de ontwikkeling van de komende titel Horizon Forbidden West. Dat betekent dat er vanaf nu minder frequent updates voor de pc-versie van Horizon Zero Dawn zullen volgen.

Afgezien van de patch die tijdens de release verscheen, zijn er nu tien grote patches uitgebracht om de talrijke issues met de pc-port van Horizon Zero Dawn op te lossen. De pc-versie van deze PlayStation-game kwam in augustus vorig jaar uit. Al snel werd er geklaagd over slechte prestaties in de vorm van ongewoon lage framerates en haperingen, terwijl een deel van de gamers nergens last van had. Ook waren er de nodige bugs. Met de komst van patch 1.10 moeten de grootste problemen zijn weggewerkt. Tweakers schreef een review van Horizon Zero Dawn voor Windows.