Daar is ‘ie dan eindelijk, de game die laat zien wat de PlayStation 5 in huis heeft. Sinds de release van Sony’s nieuwe console in november 2020 werd dezelfde zin eindeloos herhaald: de machine biedt potentie, maar er is nog geen game die echt indruk maakt. Ratchet & Clank: Rift Apart liet mooie dingen zien, maar is natuurlijk een heel andere game dan de meest gelauwerde PlayStation-titels zoals Uncharted, The Last of Us, God of War en Horizon Zero Dawn. Met Horizon Forbidden West krijgt dat laatste spel een opvolger en heeft de PlayStation 5 zijn eerste écht grote exclusive. In een tijd waarin Microsoft met overnames Sony het vuur aan de schenen probeert te leggen, is het voor de Japanners erg lekker dat die eerst echt grote exclusieve game ook meteen een voltreffer is.

Horizon Forbidden West is een direct vervolg op Horizon Zero Dawn. De game start met een korte recap die laat zien wat er in dat spel is gebeurd, maar dat bracht bij ons nog niet alle herinneringen helemaal terug. Het is wellicht raadzaam om even een wat uitgebreidere samenvatting op te zoeken of, als je echt tijd over hebt, Horizon Zero Dawn gewoon nog eens te spelen voor je aan Forbidden West begint. Hoe dan ook: hieronder nemen we even door hoe Zero Dawn in elkaar zat, want niet alleen het verhaal speelt een rol in de nieuwe game. Ook veel elementen uit de gameplay van dat spel keren terug in Horizon Forbidden West. Het hoofdpersonage, Aloy, hoeft de wereld niet opnieuw te leren kennen en de game gaat er een beetje vanuit dat datzelfde geldt voor de speler.

Wat gebeurde er in Horizon Zero Dawn?

Horizon Zero Dawn speelde zich af in de 31e eeuw. De speler nam de rol aan van Aloy, een roodharig meisje dat opgroeide als banneling van de Nora-stam. De mensheid leefde primitief, in een wereld waar de sporen van een verder ontwikkelde samenleving nog wel zichtbaar waren. Zo waren delen van het landschap gevuld met gebouwen en voertuigen uit ons tijdperk, maar dan volledig overwoekerd door de natuur. Wat bleek: de mensheid is zo’n duizend jaar eerder ten onder gegaan, toen de controle over machines verloren werd. Die machines moesten de vrede bewaren, maar ze zorgden uiteindelijk voor de ondergang van de mensheid. In een poging om de toekomst van de aarde te redden en de mensheid een nieuwe start te geven, ontwikkelde een team wetenschappers onder leiding van Elisabet Sobeck het Zero Dawn-project. Dat project zou de machines moeten kunnen uitschakelen en de mensheid door middel van opgeslagen dna-samples een nieuwe start kunnen geven. Dat zou geregeld moeten worden door Gaia, het hoofdsysteem dat de wereld met behulp van diverse subsystemen opnieuw vorm moest geven.

Zero Dawn verliep echter niet zoals gepland. Dat had meerdere oorzaken. Theodore Faro, een collega van Sobeck, saboteerde Apollo, een van de subsystemen. Dat leidde ertoe dat alle kennis van de mensheid tot aan de uitroeiing verloren ging, wat ook meteen verklaart dat de nieuwe mensen op aarde veel primitiever leefden dan hun voorouders van duizend jaar geleden. Een ander subsysteem, Hades, bleek ondertussen aan de gang gegaan met zijn taak: het opnieuw uitroeien van de mensheid als de resultaten van Zero Dawn niet naar wens waren. Met behulp van enkele andere personages en stammen ging Aloy de strijd aan met Hades en de boosaardige strijders die onder zijn bewind vielen, om de wereld uiteindelijk te verlossen van de dreiging die Hades met zich meebracht. Van ‘eind goed, al goed’ bleek echter geen sprake. In uitbreiding ‘Frozen Wilds’ bleek dat opnieuw een subsysteem voor problemen zorgde. Dit keer was het Hephaestus, die op eigen houtje een leger aan moordlustige machines bouwde. Aloy slaagde erin Hephaestus te verslaan, maar kreeg meteen de waarschuwing dat Hephaestus niet weg was. Hij was simpelweg naar een andere fabriek vertrokken, om daar meer machines te maken.