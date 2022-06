Sony toont lange gameplayvideo van Horizon Forbidden West

Sony heeft een video van veertien minuten getoond met gameplay en in-gamefilmpjes van Horizon Forbidden West. Hoofdpersonage Aloy neemt het in een missie op tegen Raiders en een Tremortusk, een grote machine die door de Raiders is overgenomen.

De gameplayvideo is opgenomen op een PlayStation 5-console in 4k-resolutie. De video op YouTube heeft een framerate van 30fps en dat is mogelijk ook de framerate waarin de game draait. Of de game ook een 60fps-modus krijgt, is nog niet bekend.

In de video is ook het personage Erend uit Horizon Zero Dawn te zien is. Aloy heeft hem op pad gestuurd, maar hij wordt gevangen genomen door Raiders. Aloy moet hem vervolgens zien te bevrijden. Het gebied waarin de missie plaatsvind is een jungleachtige omgeving, met ook strand en water. Aloy heeft een aantal nieuwe tools om zich te verplaatsen, zoals de Pull caster, een soort grappling hook om hoogte te winnen en een Shieldwing om weer mee naar beneden te komen.

Ook nieuw is een duikmasker, waarmee Aloy voor onbepaalde tijd onderwater kan blijven. Het verkennen van de onderwaterwereld is een van de nieuwe onderdelen van Horizon Forbidden West. In de eerste Horizon-game, konden spelers het water niet betreden.

Het spel speelt zich af in een fictieve toekomst waarin de wereld is overgenomen door machines. In Forbidden West spelen Raiders ook een belangrijke rol, zij kunnen de machines controleren en gebruiken om mee te vechten. De gebeurtenissen spelen zich zes maanden na het verhaal van Horizon Zero Dawn af, staat op het PlayStation Blog.

Volgens game director Matthijs de Jonge van de Nederlandse ontwikkelaar Guerrilla Games, draaien de gevechten in Horizon Forbidden West om techniek en keuze. Spelers hebben keuze uit verschillende soorten wapens en effecten, net als in het eerste deel. De game krijgt ook nieuwe wapens, waaronder een katapult die lijmgranaten afschiet en rookbommen. Verder krijgen spelers de mogelijkheid om wapens te upgraden.

De spelwereld waarin Aloy zich begeeft wordt ook aangetast door de Red Blight. Dat is een mysterieuze aandoening die ervoor zorgt dat de biosfeer instort. Aloy moet dat zien te voorkomen door op zoek te gaan naar de techniek om de Red Blight te lijf te gaan.

Horizon Forbidden West werd vorig jaar in juni aangekondigd. Destijds toonde Sony verschillende trailers, maar nog geen gameplay. De game is de opvolger van Horizon Zero Dawn dat in 2017 voor de PlayStation 4 verscheen. Vorig jaar kwam die game ook uit voor Windows.

Sony en Guerrilla Games hebben geen nieuws gegeven over de verschijningsdatum van het spel. Eind vorig jaar gaf Sony aan dat het spel in de tweede helft van 2021 uit zal komen. De game komt zowel naar de PlayStation 5 als de PlayStation 4. Guerrilla Games laat op Twitter weten dat de ontwikkeling op schema ligt en dat er binnenkort meer bekendgemaakt wordt.