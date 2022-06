Zombiegame Dying Light 2 verschijnt op 7 december

Ontwikkelaar Techland heeft meer details bekendgemaakt over Dying Light 2, waaronder de releasedatum. De zombiesurvivalgame verschijnt op 7 december voor pc, PlayStation- en Xbox-consoles. Spelers krijgen in het spel veel meer parkour moves tot hun beschikking.

In een nieuwe trailer en op zijn website geeft de Poolse ontwikkelaar meer details over het verhaal van Dying Light 2. Spelers moeten een mysterie zien te ontrafelen in een stad die is overgenomen door zombies en waar ook diverse facties zich hebben verschanst.

De game speelt zich af in een open spelwereld met een dag- en nachtcyclus en in het donker komen de zombies naar buiten. Spelers kunnen missies volbrengen in opdracht van de facties en de ontwikkelaar belooft dat die allemaal boeiende personages hebben en dat keuzes die spelers maken invloed hebben.

Het spel krijgt een optionele coop-modus voor 2 tot 4 spelers. Ten opzichte van het eerste deel krijgen spelers het dubbele aantal parkour moves tot hun beschikking. Daarmee kunnen spelers zich met acrobatische bewegingen door de spelwereld begeven en zombies ontwijken of te lijf gaan.

Dying Light 2 verschijnt op 7 december. Het spel komt uit voor de PlayStation- en Xbox-consoles van de huidige en vorige generatie en op Steam en in de Epic Games Store. De pc-versie kost 60 euro, de consoleversies hebben een adviesprijs van 70 euro.

Dying Light 2 werd op de E3-beurs in juni 2018 aangekondigd met de eerste gameplaybeelden. Tweakers publiceerde toen een preview van de game. De game is meermaals uitgesteld. Aanvankelijk zou het spel in 2019 verschijnen, dat werd voorjaar 2020 en daarna werd dat verschoven naar een onbekende datum.