Zombiegame Dying Light 2 is uitgesteld tot 4 februari 2022

Techland stelt Dying Light 2 Stay Human uit tot 4 februari volgend jaar. Eerder zei de ontwikkelaar nog dat het spel op 7 december zou verschijnen. Volgens Techland is de game wel af, maar moet er meer getest, gepolijst en geoptimaliseerd worden.

'De game is klaar en we zijn bezig met speeltesten', schrijft Techland op Twitter. Het is naar eigen zeggen het grootste project van de studio tot nu toe en om de game uit te brengen op het niveau dat de ontwikkelaars voor ogen hebben, is meer tijd nodig. Daarom is de release met een kleine twee maanden uitgesteld.

Dying Light 2 werd op de E3-beurs van 2018 aangekondigd. Tweakers publiceerde destijds een preview van de game. Het spel is meermaals uitgesteld, aanvankelijk zou de game in 2019 verschijnen, dat werd voorjaar 2020 en daarna werd de release verschoven naar een onbekende datum.

In mei maakte Techland veel nieuwe details bekend over Dying Light 2 en werd een nieuwe gameplaytrailer van bijna acht minuten getoond. Toen werd ook de releasedatum van 7 december genoemd.

Dying Light 2 is een zombiegame met een open spelwereld waarin spelers de beschikking hebben over parkour moves. Het spel verschijnt voor de PlayStation- en Xbox-consoles van de huidige en vorige generatie, op Steam en in de Epic Games Store. De pc-versie kost zestig euro; de consoleversies krijgen een adviesprijs van zeventig euro.