Dying Light 2 is naar een nog onbekende datum uitgesteld

Ontwikkelaar Techland heeft op Twitter bekendgemaakt dat de zombiesurvivalgame Dying Light 2 niet in de lente zal worden uitgebracht, zoals eerder werd gemeld. De ontwikkelaars zeggen meer tijd nodig te hebben om 'de visie te kunnen verwezenlijken'.

Wanneer het spel dan wel moet uitkomen, is niet duidelijk. Techland-ceo Pawel Marchewka zegt in de verklaring alleen 'in de komende maanden' met meer informatie te komen. Het is niet voor het eerst dat het spel wordt uitgesteld; toen Tweakers in 2018 een preview schreef over het spel, werd nog gesproken over een release in 2019. Het spel is gepland voor Windows, Xbox One en Playstation 4. In een interview met Wccftech zegt de ontwikkelaar dat het spel ook voor de Playstation 5 en Xbox Series X moet uitkomen.

Dying Light 2 is een vervolg op het in 2015 uitgebrachte Dying Light en is een first-person-sandbox-spel. In de game moeten spelers zien te overleven in een stad vol met geïnfecteerde mensen, waarbij ze zich door de stad kunnen bewegen door middel van free running. Spelers kunnen zich aansluiten bij facties en de keuzes en acties van de speler zullen zichtbaar worden in de stad. Naast de Infected zijn ook 'gezonde' bandieten vijanden voor de speler.