PlayStation Remote Play-app krijgt ondersteunig voor mobiele netwerken

Sony maakt het mogelijk om de PS Remote Play-app te gebruiken met mobiele netwerken. Eerst werkte dat alleen met wifi. Via de app kunnen PlayStation 4- en 5-bezitters games van hun console streamen naar een mobiel apparaat.

Ondersteuning van mobiele netwerken voor de PS Remote Play-app is onderdeel van de grote PlayStation September Update die Sony woensdag uitbrengt. Om via een mobiel netwerk te spelen is volgens Sony minimaal een snelheid van 5Mbit/s nodig, maar 15Mbit/s wordt aanbevolen. De PS Remote Play-app is beschikbaar voor Android en iOS.

Op het moment van schrijven zijn de apps nog niet geüpdatet en is het alleen mogelijk om via wifi te streamen. De nieuwe versie krijgt een toggle om streamen via mobiele netwerken te activeren. Daarbij kan gekozen worden voor vier kwaliteitsopties. De laagste stand verbruikt zo'n 1,6GB per uur, in de hoogste stand voor de PS5 en PS4 Pro is dat zo'n 6,8GB per uur.