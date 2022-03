Intuit neemt Mailchimp over voor twaalf miljard dollar

Technologiebedrijf Intuit heeft Mailchimp, een bedrijf voor e-mailmarketing, voor twaalf miljard dollar overgenomen. Intuit wil zich op kleine en middelgrote bedrijven richten en zegt Mailchimp onder meer hiervoor te willen inzetten.

Intuit is in Amerika vooral bekend van zijn belastingsoftwarepakket TurboTax en met Mailchimp in de gelederen gaat het bedrijf na de overname marketingdiensten voor kleine en middelgrote bedrijven aanbieden. Volgens Intuit heeft twee derde van de nieuwe bedrijven moeite om klanten te werven en weet een kwart zijn bestaande klanten maar moeilijk vast te houden. De helft van de kleine bedrijven zou binnen vijf jaar genoodzaakt zijn te stoppen, deels vanwege geldproblemen, luidt de claim. Intuit zou daarop willen inspelen met de marketingdiensten van Mailchimp.

Mailchimp biedt software en diensten aan die e-mailmarketing voor kleine bedrijven moeten vergemakkelijken. Zo is het mogelijk om in de software van Mailchimp nieuwsbrieven samen te stellen die vervolgens op andere platforms te lezen zijn. Mailchimp begon in 2001 als zijproject van onder meer Ben Chestnut en wist pas in 2009 veel populariteit te verkrijgen toen het platform een freemiumoptie kreeg. Momenteel heeft Mailchimp achthonderdduizend betalende klanten en zet het zo'n 700 miljoen dollar per jaar om. Er werken zo'n achthonderd mensen.

De ceo van Mailchimp meldt in het persbericht van Intuit dat de overname ertoe moet leiden dat het platform gebruik kan maken van de kunstmatige intelligentie van Intuit en daarmee meer producten en diensten kan aanbieden. De oprichters hadden alle eerdere overnamepogingen afgeslagen.