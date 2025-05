Mailchimp meldt derde hack in jaar waarbij hackers toegang kregen tot accounts

Mailchimp zegt dat hackers eerder deze maand toegang kregen tot zijn tools en Mailchimp-accounts van 133 klanten. Het is de derde aanval in een jaar tijd en ook de derde waarbij de criminelen social engineering gebruikten.

De hackers wisten middels social engineering toegang te krijgen tot de Mailchimp-accounts van een of meerdere Mailchimp-werknemers. Bij de aanval, die op 11 januari plaatsvond, kregen ze toegang tot de accounts van 113 Mailchimp-klanten. Toegang tot deze accounts werd na het ontdekken van de aanval tijdelijk geschorst en de klanten zijn op 12 januari ingelicht.

De e-mailmarketingdienst zegt niet wat voor data is gestolen en welke klanten getroffen zijn. WooCommerce, een open source e-commerce-WordPress-plug-in, zegt in een mail aan klanten getroffen te zijn door de aanval. De organisatie zegt dat namen, winkel-url's en e-mailadressen daarbij mogelijk in handen zijn gevallen van hackers. Wachtwoorden of betalingsinformatie is hierbij niet gestolen. Ook is er geen data van klanten van WooCommerce-winkels gestolen.

Het is niet voor het eerst dat hackers door social engineering toegang krijgen tot Mailchimp-accounts. Eerder gebeurde dit in april en augustus vorig jaar. Bij deze twee aanvallen waren de hackers gefocust op aanbieders van cryptovalutadiensten en kregen hackers toegang tot in totaal ruim driehonderd accounts.