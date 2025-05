TikTok breidt het labelen van staatsmedia uit met 40 landen en 'later meer'

TikTok zegt nu in veertig extra landen aan te geven wanneer accounts beheerd worden door staatsmedia. Het platform begon hier in maart vorig jaar mee en labelt al staatsmedia in Oekraïne, Rusland en Belarus. Nu vallen onder meer de VS, China en de Benelux ook onder dit beleid.

Binnen het staatsmediabeleid labelt TikTok accounts van organisaties die redactioneel 'of wat besluitvorming betreft onder invloed staan van of gecontroleerd worden door een overheid'. Het platform zegt zo mensen 'de juiste, transparante en bruikbare context' te willen kunnen bieden.

Het medium zegt dat een vorig jaar begonnen pilot is geslaagd en wil deze daarom uitbreiden. De labels komen direct beschikbaar in veertig markten in diverse regio's, waaronder de EU, de VS en China. TikTok zegt dit label 'in de loop van tijd' verder uit te willen rollen naar meer markten.

Om te beoordelen of een redactie onafhankelijk is of niet, kijkt het platform onder meer naar de missieverklaring, redactionele praktijken en veiligheidsmaatregelen, leidinggevende en redactionele aansturing, en 'concrete redactionele beslissingen die de organisatie neemt'. Organisaties die 'mogelijk' in hoge mate afhankelijk zijn van overheidsfinanciering, worden extra getoetst. Het platform zegt een objectieve methode te hebben ontwikkeld die het Trust & Safety-team toepast. Het bedrijf zegt dat hierbij fouten gemaakt kunnen worden en heeft daarom een bezwaarmogelijkheid toegevoegd.

TikTok begon in maart vorig jaar met het labelen van staatsmedia. Eerst alleen in Rusland, in mei kwamen hier ook Oekraïne en Belarus bij. TikTok zegt het labelen van staatsmedia te hebben versneld toen de Russische invasie van Oekraïne begon, om gebruikers zo 'meer context' te kunnen bieden. Het platform zegt voor het ontwikkelen van dit beleid met ruim zestig mediaexperts, politicologen, academici en vertegenwoordigers van internationale en maatschappelijke organisaties te hebben gesproken. Andere platformen, zoals Facebook, tonen al langer staatsmedialabels.

Tegen TechCrunch zegt TikTok dat de labels nu in Afghanistan, Armenië, Oostenrijk, Azerbaijan, België, Bulgarije, Canada, China, Kroatië, Tsjechië, Denenmarken, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Mongolië, Nederland, Polen, Portugal, Cyprus, Moldavië, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Tajikistan, Turkmenistan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Oezbekistan beschikbaar zijn.