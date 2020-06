Facebook gaat staatsmedia voortaan label geven

Facebook gaat staatsmedia voortaan als zodanig labelen. De labels worden op verschillende plekken getoond, maar verschijnen alleen in de VS ook in de News Feed. Facebook heeft samen met experts zelf criteria opgesteld voor de definitie van een 'staatsmedium'.

Facebook begint wereldwijd met de labels. Die komen te staan bij pagina's van media die redactioneel gedeeltelijk of helemaal worden bestuurd door overheden. Het sociale netwerk schrijft dat het een groep van 65 experts in de hand heeft genomen om te bepalen welke organisaties onder de definitie van staatsmedia vallen. Die experts zijn gespecialiseerd in beleid, media en mensenrechten.

Facebook maakt de exacte criteria niet bekend, maar zegt wel naar welke factoren het kijkt. Facebook bekijkt onder andere wie de eigenaren van een medium zijn, de redactionele richtlijnen en mission statements, waar de financiering van een medium vandaan komt, en welke beleids- en correctiemechanismes de redacties hebben. "Als er genoeg beschermingen zijn die redactionele onafhankelijkheid garanderen passen we het label niet toe", schrijft het bedrijf.

Facebook kijkt ook naar factoren die per land verschillen, zoals de persvrijheid. Media die denken het label onterecht te krijgen kunnen daar bezwaar tegen maken.

De labels zijn voorlopig te zien op de pagina's van de media. Ook in de Advertentiebibliotheek en in het transparantierapport over pagina's staat het label. Het label komt alleen in de Verenigde Staten ook bij losse berichten in de News Feed te staan. Het is niet duidelijk of, en zo ja wanneer, dat ook in andere landen gebeurt.

Facebook kondigde het beleid al maanden geleden aan, maar was tot nu toe nog niet begonnen met de uitrol ervan. Het bedrijf zegt tegen CNN dat het daar nu begint omdat staatsmedia uit landen als Rusland en China steeds meer nieuws over het coronavirus en de antiracismeprotesten publiceren. Facebook zegt ook dat het eind dit jaar staatsmedia verbiedt om in Amerika nog advertenties te plaatsen, al zegt het bedrijf ook dat dat in het algemeen weinig gebeurt.