Europees cloudplatform Gaia-X gaat officieel van start

Frankrijk en Duitsland hebben een belangrijke nieuwe stap gezet in het Gaia-X-project. Het Europese cloudplatform is nu officieel vastgelegd als juridische entiteit. Daarmee kan het project van start gaan.

Het project werd donderdag ceremonieel geopend door de Duitse en Franse ministers van Economische Zaken Peter Altmaier en Bruno Le Maire. Altmaier zei dat de opening van het project 'het startpunt is van een Europees data-ecosysteem'. Gaia-X was tot nu toe vooral een plan van verschillende Europese overheden, maar het project is nu in ieder geval op papier officieel van start gegaan. Gaia-X is in België geregistreerd als non-profitorganisatie.

Gaia-X is een Europees project dat een tegenhanger moet vormen van grote Amerikaanse en Chinese clouddiensten als Google Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure en Alibaba. Gaia-X bouwt zelf geen cloudinfrastructuur, maar gaat richtlijnen, beleid en technische documentatie opstellen waarmee bedrijven onderling data kunnen uitwisselen en opslaan onder Europese regels.

Gaia-X bestaat uit elf Franse en elf Duitse bedrijven. Daarbij horen onder andere BMW, Deutsche Telekom en Siemens, waarvan sommige de cloudinfrastructuur willen hosten. Het project krijgt 1,5 miljoen euro per jaar. Eind dit jaar moeten de eerste proofs-of-concept worden uitgebracht, en eind 2021 moet het project operationeel zijn.

Bij de opening zei Altmaier dat Amerikaanse bedrijven niet meteen worden uitgesloten van het project. "In mijn gesprekken met Amerikaanse bedrijven zeg ik dat er een reële kans is dat Gaia-X de goudstandaard kan worden van internationale clouddiensten", zegt hij volgens Euractiv. Critici zijn daarom sceptisch over de plannen. Het idee van Gaia-X is dat Europa minder afhankelijk moet worden van diensten uit Amerika, maar bedrijven zoals Microsoft en Amazon worden wel betrokken bij het uitwerken van de plannen.

Voorlopig wordt Gaia-X alleen nog gesteund door Duitsland en Frankrijk. Duitsland riep Nederland vorig jaar op zich bij het cloudnetwerk aan te sluiten, maar tot nu toe is dat niet gebeurd. Desondanks staan partijen als de VVD en D66 daar wel positief tegenover.