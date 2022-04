Alibaba, Google en Huawei gaan meewerken aan EU-cloudplatform Gaia-X

Gaia-X heeft 212 bedrijven en organisaties goedgekeurd die gaan meehelpen aan het Gaia-X-cloud-ecosysteem. Volgens de organisatie is ruim 92 procent van de nieuwe deelnemende bedrijven en organisaties Europees. Alibaba, Google, Huawei en Microsoft staan op de lijst.

Hoewel Gaia-X claimt dat ruim 92 procent van de nieuwe bedrijven en organisaties Europees is, noemt het bepaalde niet-Europese organisaties ook Europees. Dat schrijft de Volkskrant die een lijst van de deelnemende bedrijven heeft ingezien. Fujitsu wordt in deze lijst Duits genoemd, evenals Hewlett Packard en Huawei. Google wordt weer gezien als een Iers bedrijf en IBM als een Belgische. Het is niet duidelijk of Gaia-X deze bedrijven ziet als Europees of niet-Europees voor het genoemde percentage.

Ook Alibaba, Amazon, Cisco, Intel, Microsoft, Oracle en Palantir worden door de Volkskrant genoemd als nieuwe, deelnemende bedrijven. Palantir is een omstreden Amerikaans bedrijf dat software ontwikkelt om verschillende datastromen en beslissingen in een platform samen te brengen. Bijvoorbeeld de Britse gezondheidszorg gebruikt Palantir om met data te kunnen voorspellen waar tekorten in de zorg kunnen ontstaan. Ook de Amerikaanse Immigration and Customs Enforcement is klant van Palantir en gebruikt de software om mensen die illegaal de grens over zijn gestoken op te sporen en te deporteren.

Onder de 212 bedrijven zitten acht Nederlandse bedrijven en organisaties. Het gaat om onder meer Philips, TNO en de Universiteit van Amsterdam. Van alle nieuwe partners is 40 procent cloud- en technische-leveranciersbedrijven, 36 procent betreft bedrijfsverenigingen, academici of non-profits en een kwart betreft startups.

Gaia-X gaat zelf geen producten of diensten ontwikkelen, maar moet een digitaal ecosysteem creëren dat wordt gereguleerd door de deelnemende bedrijven. Bedrijven die voldoen aan de door Gaia-X gedefinieerde regels en normen krijgen een label van de organisatie. De organisatie gaat richtlijnen, beleid en technische documentatie opstellen, die bedrijven kunnen gebruiken om onderling data uit te wisselen en op te slaan. Daarbij volgen die bedrijven Europese regels. Gaia-X wil deze december de eerste gelabelde diensten presenteren.