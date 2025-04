AliExpress-moederbedrijf Alibaba gaat zich splitsen in zes bedrijfsonderdelen

De Chinese techgigant Alibaba gaat zich splitsen in zes bedrijfsonderdelen met eigen ceo's en aandeelhouders. Zo wil het bedrijf beter kunnen inspringen op de markt en meer kunnen groeien. AliExpress gaat onder de Global Digital Commerce-groep vallen.

De Alibaba Group wordt een holdingbedrijf waar de zes bedrijfsonderdelen onder komen te vallen. Die zes onderdelen kunnen na de splitsing zelf investeringen inzamelen of naar de beurs stappen, als ze daarvoor kiezen. Alleen Taobao Tmall Commerce Group blijft volledig in Alibaba's handen, zegt het bedrijf. Deze groep krijgt Trudy Dai als ceo en omvat digitale marktplaatsen als Taobao en Tmall, Taobao Deals, Taocaicai en 1688.com.

De internationale marktplaatsen zoals AliExpress, Lazada, Trendyol, Daraz en Alibaba.com, komen onder de Global Digital Commerce Group te vallen. Jiang Fan wordt hier ceo van. Verder is er de Cloud Intelligence Group waar alle cloud- en AI-activiteiten onder komen, hier wordt Alibaba-ceo Daniel Zhang ceo van. De andere drie groepen zijn navigatietak Local Services Group, Cainiao Smart Logistics en Digital Media and Entertainment Group. Onder laatstgenoemde vallen bijvoorbeeld Alibaba Pictures.

Alibaba zegt dat de huidige reorganisatie de grootste reorganisatie in de 24-jarige geschiedenis van het bedrijf is. Zhang verwacht dat de splitsing ervoor kan zorgen dat de bedrijfsonderdelen sneller kunnen inspringen op veranderingen in de markt en dat aandeelhouders beter kunnen zien waar ze in investeren. Het is niet duidelijk of het besluit iets te maken heeft met de recente terugkeer van Alibaba's oprichter Jack Ma naar China.