Oprichter stapt dinsdag op bij Alibaba

Jack Ma, de oprichter van Alibaba, treedt dinsdag terug als voorzitter van de Raad van Bestuur van zijn bedrijf. Hij heeft twintig jaar gewerkt voor de gigant, die in Nederland vooral bekend is van webwinkel AliExpress.

Jack Ma. Bron: ANP, Christophe Petit Sesson

Ma kondigde vorig jaar al aan dat hij op deze dag zou stoppen. De 55-jarige oprichter krijgt een opvolger in de persoon van Daniel Zhang. Die is nu ook directeur van het bedrijf, een functie die Ma enige jaren geleden al neerlegde. De oprichter zette het plan om een opvolger klaar te stomen tien jaar geleden in gang uit angst dat het bedrijf na zijn vertrek uiteen zou vallen. Ma gaat zich vermoedelijk richten op filantropie, zegt de BBC.

De topman, die bekendstaat als de Steve Jobs van China, heeft van Alibaba een van de grootste techbedrijven ter wereld gemaakt. Het bedrijf is samen met concurrenten Baidu en Tencent marktleider op veel gebieden, waaronder e-commerce en mobiele betalingen. De omzet van het bedrijf was in het afgelopen fiscale jaar omgerekend rond 48 miljard euro. Ongeveer 654 miljoen mensen kochten in het afgelopen jaar iets op een van de sites van Alibaba.