Consumentenbond wil dat toezichthouders optreden tegen AliExpress

De voorwaarden van de Chinese marktplaats AliExpress zijn in strijd met Europese consumentenregels, zeggen zes Europese consumentenorganisaties. Zij vinden dat toezichthouders zoals de Autoriteit Consument & Markt moeten optreden.

Onder andere de Nederlandse Consumentenbond en Test Aankoop uit België willen dat toezichthouders actie ondernemen. Volgens de organisaties handelt AliExpress op de Europese markt en moet het bedrijf daarom de Europese regels respecteren.

Als AliExpress-klanten een probleem met een leverancier hebben en er niet uitkomen, moeten ze zich wenden tot een arbitrage-instituut in Hongkong, schrijft de Consumentenbond. Volgens Europese wetgeving moeten consumenten het recht hebben om in eigen land naar de rechter te stappen.

Ook hebben AliExpress-klanten niet de mogelijkheid om een aanschaf binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden retour te sturen. Bovendien geeft AliExpress volgens de organisaties geen duidelijkheid over de wettelijke garantietermijn van minimaal twee jaar die in de EU geldt.

De Consumentenbond heeft de zaak aangekaart bij de Autoriteit Consument & Markt en de consumentenorganisaties uit België, Frankrijk, Portugal en Italië hebben datzelfde gedaan bij hun nationale toezichthouders. De overkoepelende Europese organisatie BEUC coördineert de actie. De Duitse consumentenorganisatie Verbraucherzentrale Bundesverband overweegt zelf juridische stappen.

AliExpress, onderdeel van Alibaba, is een Chinese marktplaats met een wereldwijd publiek. De website is ook in het Nederlands beschikbaar, heeft ondersteuning voor iDeal en sinds 2017 werkt AliExpress samen met PostNL voor relatief snelle levering naar Nederland.