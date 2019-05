Testversie Mozilla Fenix-browser is beschikbaar in de Google Play Store

Mozilla heeft een previewversie van zijn Fenix-browser beschikbaar gemaakt in de Google Play Store. De app heet Firefox Preview en is bedoeld voor testdoeleinden. Wie ermee aan de slag wil dient zich eerst te registreren voor het testprogramma.

Fenix is de codenaam van Mozilla's browser voor Android die op termijn Firefox moet gaan vervangen. Tot nu toe konden geïnteresseerden de app niet uit de Google Play Store downloaden, maar met de nieuwste previewversie van de browser, Firefox Preview genoemd, kan dat nu wel.

Firefox Preview, gebaseerd op Mozilla Android Components en GeckoView, verkeert nog in een bètafase. De app mist nog wat functionaliteiten en gebruikers stuiten ongetwijfeld op een aantal bugs. Het is de bedoeling dat die fouten via het testprogramma aan Mozilla worden gerapporteerd, zodat ze bij het verschijnen van de definitieve versie zijn opgelost. Fenix is opensource en zou eind juni klaar moeten zijn.

Wie zelf met Firefox Preview aan de slag wil, dient zich te registeren voor het bètatestprogramma. Testers moeten zich vervolgens aanmelden in een groep op Google en kunnen daarna via de Play Store de testbuilds ontvangen.

De grootste verandering in Fenix is de manier waarop de app omgaat met tabbladen. Bij de meeste smartphonebrowsers blijven tabbladen open totdat de gebruiker deze zelf afsluit. Fenix bundelt deze tabbladen juist in sessies. Zodra de gebruiker de Android-browser verlaat en niet binnen vijf minuten de app weer opent, worden deze tabbladen gebundeld in zo'n sessie.

De huidige Android-versie van Firefox zou nog twee grotere updates ontvangen, om na Firefox 68 uitsluitend nog kleinere bugfixes en veiligheidsupdates te krijgen.