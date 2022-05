Mozilla vereenvoudigt aanbod ontwikkelaarsversies Firefox op Android

Mozilla heeft een aantal ontwikkelaarsversies van de Firefox-browser op Android geschrapt. Twee van de vier versies, met de namen Firefox Preview en Firefox Preview Nightly worden niet meer aangeboden, waardoor gebruikers moeten overstappen.

Met de vereenvoudiging blijven er drie versies van de Firefox-browser over; de standaard, stabiele Firefox-browser, de bètaversie gebaseerd op de nieuwe Fenix-browser, en de Nightly-versies voor de nieuwste releases, zo legt een medewerker van Mozilla uit op Github. Door het herschrijven van de Firefox-browser had Mozilla verscheidene versies voor Android in de aanbieding; de Firefox Preview en Firefox Preview Nightly zijn sinds vorig jaar beschikbaar toen Mozilla een nieuwe versie van de Android-browser aankondigde die is herschreven met Mozilla Android Components en GeckoView.

Gebruikers van Firefox Preview krijgen een melding te zien dat zij voortaan op het 'gewone' Nightly-kanaal zitten. Mozilla beveelt voor een stabielere gebruikerservaring een overstap op de bèta aan. Gebruikers van Firefox Preview Nightly krijgen juist de melding dat de app niet verder wordt ontwikkeld, en dat zij moeten overstappen naar de nieuwe Nightly-versie.

De nieuwe Fenix-browser moet uiteindelijk de oude versie van de Firefox-browser vervangen. Alhoewel Mozilla de software al af had willen hebben, is deze momenteel dus alleen nog als bèta beschikbaar.