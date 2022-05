Hackers probeerden in te breken op geldautomaten in België

In België hebben hackers geprobeerd om digitaal in te breken op geldautomaten van de bank Argenta. Uit voorzorg heeft de bank een aantal geldautomaten van een bepaald type uitgeschakeld om diefstal van geld te voorkomen.

De 'digitale plofkraken' vonden plaats in de Antwerpse gemeente Borsbeek, zo bevestigde het Antwerpse parket vrijdag aan De Tijd. Er zijn meerdere inbraakpogingen geweest die vorig weekend hebben plaatsgevonden, maar of er daadwerkelijk geld is buitgemaakt wilde de woordvoerder niet zeggen. Wel is er een onderzoek opgestart.

Het gaat om geldautomaten van de bank Argenta, waarbij de bank na de hackpogingen meerdere automaten heeft uitgeschakeld. Dat deed Argenta nadat bleek dat de hackers het op een bepaald type geldautomaat hadden voorzien. Om welk type het precies gaat is echter niet duidelijk, en tevens is niet bekend welke kwetsbaarheid de hackers hebben geprobeerd te misbruiken.

Volgens De Tijd is het de eerste keer dat er in België geldautomaten digitaal worden gekraakt. In andere landen hebben hackers wel vaker geprobeerd om digitaal in te breken op geldautomaten.