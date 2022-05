Google brengt binnenkort 64-bitsversie Chrome voor Android uit

Google gaat van zijn Chrome-browser een 64-bitsversie maken die binnenkort de huidige 32-bitsversie moet vervangen. Vanaf Chrome 85 lijkt de software als 64-bitsvariant te worden aangeboden, zolang er op het apparaat Android 10 wordt gedraaid.

Dat ontdekte Android Police, die de informatie haalde van de Chromium-ontwikkelaarskanalen Dev en Canary. Daar worden momenteel Chrome 85 en 86 ontwikkeld, waarbij wordt aangegeven dat deze op 64 bit draaien. Chrome 83 en 84, die door Google al zijn uitgebracht, doen het nog met 32 bit. Waarschijnlijk komt Chrome 85 in augustus uit.

Android Police heeft de ontwikkelaarsversie van de 64-bitbrowser uitgeprobeerd en zag dat deze in benchmarks iets betere prestaties neerzet dan de voorgaande versie. Hoe dit zich vertaalt naar prestaties in gebruikssituaties is nog niet duidelijk.

De bedoeling is dat vanaf Chrome 85 Android-toestellen standaard op de 64-bitsversie van de browser gaan werken. Daarvoor is echter wel een apparaat nodig dat minimaal Android-versie 10 draait; er zijn nog maar weinig Android-toestellen die over deze versie van het besturingssysteem beschikken.