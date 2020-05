Google test donkere modus voor zoekmachine in Chrome op Android

Google werkt aan een donkere modus voor de zoekmachine in Chrome op Android. Gebruikers kunnen de functie testen via Chrome Canary, of door het einde van de url aan te passen. Of de modus ook voor andere browsers gaat werken, is niet duidelijk.

Met de donkere modus voor de zoekmachine krijgen gebruikers niet meer de grotendeels witte pagina te zien, als zij Google Search in Chrome openen. Volgens 9to5Google had Google al eerder deze maand een verwijzing naar de donkere modus-optie in chrome://flags geplaatst. Wanneer deze functie door de gebruiker in Chrome Dev of Canary wordt ingeschakeld, komt er achter de Google Search-url &cs=1 te staan. Tot voor kort was er voor de gebruiker echter geen verandering te merken, maar kreeg deze gewoon de reguliere zoekresultatenpagina te zien.

Deze week lijkt Google de functie te hebben ingeschakeld, waardoor de donkere modus nu wel werkt. Doordat voor het gebruiken van de functie alleen &cs=1 achter de url geplakt hoeft te worden, werkt de donkere modus ook in de reguliere Chrome-versie op Android. De functie lijkt nog niet vlekkeloos te werken, zo wordt de zoekbalk bij het zoeken naar afbeeldingen wit, terwijl deze bij alle weergegeven zoekresultaten gewoon zwart is.

Vermoedelijk wil Google het uiteindelijk mogelijk maken dat wanneer de gebruiker de donkere modus van Chrome heeft ingeschakeld, de zoekresultaten ook in donkere modus worden weergegeven. Wanneer Google verwacht de donkere modus breed beschikbaar te kunnen maken, is nog niet bekend.

Links de donkere modus in Chrome op Android, rechts de reguliere modus. Beide screenshots zijn met de reguliere Chrome-versie voor Android gemaakt.