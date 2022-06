Google test een donkere modus voor Search op desktop

Google is bezig met het testen van een donkere modus voor de zoekfunctie op desktops. Nog niet alle gebruikers krijgen de test voorgeschoteld en de donkere versie wordt alleen zichtbaar als het gebruikte systeem ook is ingesteld op een donkere modus.

Onder meer 9to5Google meldt dat er sprake is van een a/b-test waarbij sommige gebruikers Google Search in een donkere versie krijgen te zien bij het openen van een incognitovenster. Niet alleen de homepagina met de kenmerkende zoekbalk is voor sommigen zichtbaar in een donkere modus; dat geldt ook voor de zoekresultaten.

In deze donkere modus wordt een donkergrijze kleur toegepast. Volgens 9to5Google werkt de donkere modus nog niet op alle pagina's en kan de modus ook weer verdwijnen als een nieuw incognitovenster wordt geopend.

Het lijkt erop dat de donkere modus in ieder geval bij deze test wordt gelijkgesteld aan het gekozen thema op de desktop. Dat betekent dat gebruikers de donkere modus bij Search dus niet handmatig hoeven aan te zetten.

Google heeft tegenover The Verge bevestigd dat er sprake is van een test, al is niet duidelijk hoe groot deze test was. Ook is nog onbekend of en zo ja wanneer de donkere modus definitief beschikbaar komt voor alle gebruikers.