Google introduceert donkere modus en ondersteuning twee accounts voor Nest Hub

Google komt met een update voor 'slimme schermen' die van Google Assistant gebruikmaken. Daarbij het gaat het bijvoorbeeld om de Nest Hub en Nest Hub Max. Onder meer deze apparaten krijgen een donkere modus en ondersteuning voor meerdere accounts.

De update introduceert onder meer een donker thema, waarbij het kleurenschema van de interface verandert om minder licht uit te stralen, wat volgens Google vooral handig is voor gebruik in het donker. Het is mogelijk om de donkere of lichte modus automatisch te activeren op basis van het omgevingslicht of de zonsopgang of -ondergang.

Een andere verandering is de ondersteuning van het opstellen van meerdere accounts, waarbij het vooral gaat om persoonlijke en zakelijke accounts. Die zijn niet langer gescheiden en kunnen aan elkaar worden gekoppeld, zodat gebruikers niet meer tussen deze accounts hoeven te wisselen en informatie van beide accounts op dezelfde plek kunnen inzien.

Verder is er een aantal nieuwe schermen, waarbij het homescherm een overzicht voor de dag toont, met bijvoorbeeld nieuws, evenementherinneringen, de agenda en het weerbericht. Dit scherm verandert door de dag heen, zodat aanbevelingen aansluiten bij de verschillende dagdelen. Een ander nieuw scherm betreft een mediapagina waarbij video's, muziek en andere content van bijvoorbeeld Disney+, Netflix, YouTube TV en Spotify worden gesuggereerd.