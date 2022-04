Google stopt met productie Home Max-speaker

Google is gestopt met de productie van zijn Home Max-speaker. Google blijft wel software-ondersteuning bieden voor de speaker, die in 2017 uitkwam en nooit officieel in de Benelux te koop is geweest.

Er zijn geen voorraden meer van de zwarte en witte versie in de Amerikaanse Google Store en die komen ook niet meer, zegt Google tegen The Verge. Op andere verkooppunten is het ook klaar als de voorraad op is. De Home Max is de grootste versie die Google tot nu toe uitbracht van zijn slimme speaker en met een adviesprijs van 399 dollar ook de duurste. Het is bovendien de enige die geen opvolger kreeg tot nu toe: voor de Home Mini verscheen opvolger Nest Mini en de Google Home heeft een opvolger in de dit najaar verschenen Nest Audio.

De Home Max is nooit in Nederland en België te koop geweest, als enige van de slimme speakers van Google. Gebruikers met de speakers kunnen in de toekomst wel ondersteuning verwachten in de vorm van updates, zo zegt Google. De Home Max kwam in december 2017 uit. Tweakers heeft de speaker gereviewd in 2018.