Getest Google Nest Mini Zwart Prijs bij publicatie: € 50,-

Het is alweer drie jaar geleden dat Google de eerste Google Home-speaker, met zijn taps toelopende, cilindrische vorm, op de markt zette. Een klein jaar later kwam de goedkope Home Mini uit, die al snel voor minder dan vijftig euro te koop was. Dit was het product waarmee Google de stemgestuurde smarthomemarkt wilde veroveren. Als je eenmaal een Google Assistent-speakertje in huis hebt, is de kans immers groot dat je het Google-smarthomenetwerk uitbreidt en een stuk kleiner dat je nog overstapt naar Apple of Amazon.

Apple antwoordde in februari 2018 slechts met de veel duurdere high-end HomePod en Amazon was weliswaar al langer dan Google op deze markt aanwezig, ook met de kleine en betaalbare Echo Dot, maar spreekt tot op heden geen Nederlands of Vlaams en was hier pas in december 2017 verkrijgbaar. Google Assistent spreekt sinds oktober 2018 ook Nederlands en dat helpt met het veroveren van de markt in de Benelux.

De populaire Home Mini heeft nu een opvolger, die er weliswaar hetzelfde uitziet, maar intern diverse verbeteringen kent. We hebben beide speakertjes dan ook naast elkaar gezet om erachter te komen hoe groot de verschillen zijn en of het misschien zelfs de moeite waard is om je Home Mini door een Nest Mini te vervangen. Ook hebben we de Mini's opengemaakt om intern te bekijken wat de Nest Mini onderscheidt van de Home Mini. In deze review gaan we voornamelijk in op de verbeteringen ten opzichte van de eerste generatie en gaan we niet uitgebreid in op de functionaliteit van Google Assistent of de privacyaspecten, die we al eens eerder hebben behandeld. Het moge echter duidelijk zijn dat je geen Google Nest Mini in je huis moet zetten, wanneer je Google niet vertrouwt met je data.

Zoek de verschillen

Van buiten is er niet zoveel verschil tussen de Home Mini en de Nest Mini. Het grootste verschil zit aan de achterkant; de nieuwe Nest Mini heeft een gaatje, zodat je hem kunt ophangen. Dat kan handig zijn, want als je op gelijke hoogte of iets erboven naar de speaker kijkt, zie je niet de ledlampjes die bijvoorbeeld aangeven of de speaker naar je aan het luisteren is. In de praktijk kan het best lastig zijn om een oppervlak te vinden waarop je de speaker zo kunt neerzetten dat je de lampjes van elke gewenste plek kunt zien.

Daarnaast is de poort waarop je de voeding moet aansluiten, veranderd. Dit is nu een ronde aansluiting voor een voeding, waar het eerst een micro-usb-poort was. We hadden liever een usb-c-aansluiting gezien, aangezien je ter eventuele vervanging eerder een usb-c-kabel hebt rondslingeren dan zo'n ronde. Aan de andere kant zal de kabel niet zo snel stukgaan, aangezien je hem er in principe gewoon in laat zitten. Een poort die er nog altijd niet op zit, is de line out. Je kunt het geluid van de Nest Mini dus niet naar een andere geluidsbron doorsturen en dat is best jammer, want een speakertje als dit klinkt natuurlijk niet geweldig. Wel kun je een stereopaar maken van meerdere Nest Mini's, evenals met andere Home-speakers, maar dat verbetert de geluidskwaliteit natuurlijk niet.

Verder ziet de speaker er hetzelfde uit, maar volgens Google is de Nest Mini meer dan zijn voorganger van gerecyclede materialen gemaakt. De speakerstof is helemaal van gerecycled plastic en de rest van de behuizing voor zo'n 35 procent. Het materiaal voelt echter niet anders aan en is ook op het oog hetzelfde. Google is duidelijk tevreden met het eerdere ontwerp.

Wel zitten er meer lampjes in de behuizing. Naast de vier ronde, gekleurde ledjes in het midden, zitten er nu aan de zijkant ook twee ledlampjes op, recht tegenover elkaar. Deze dienen om te laten zien waar je moet tikken om het volume te veranderen. Het was wat ons betreft leuk geweest als je zou kunnen instellen dat deze lampjes aangaan als de speaker naar je luistert, want dan hoef je hem niet op te hangen of op een oppervlak lager dan jezelf te zetten om dat te zien.

Bediening

De bediening van de slimme speaker is ook veranderd. De oude had alleen functionerende aanraakvlakken aan de zijkanten, maar de nieuwe heeft ook in het midden een aanraakvlak. Stiekem had de Home Mini dat ook, maar dat functioneerde niet goed, waarna het met een software-update uitgezet is. Met het middenvlak van de Nest Mini kun je het afspelen van media stoppen, een telefoongesprek ophangen of een wekker of timer uitzetten. Dat kon met de Home Mini ook, maar dan met de zijknoppen, bij gebrek aan een functionerend middenvlak. Er zit geen resetknop meer op de Nest Mini. Nu moet je het middelste aanraakvlak vijftien seconden ingedrukt houden om hem naar fabrieksinstellingen te resetten.

Bij de Nest Mini lichten de zijknoppen op zodra je in de buurt komt. Dat verbaasde ons in het begin enigszins, want hoe weet hij dat je in de buurt bent? Het antwoord blijkt te bestaan uit een ultrasone sensor. Deze zendt telkens een hoogfrequente geluidsimpuls uit en de speaker registreert hoe lang het duurt totdat hij deze weer opvangt. Als de impuls eerder terugkomt dan normaal en dus ergens tegenaan kaatst, weet de Nest Mini dat er waarschijnlijk iemand in de buurt is en doet hij de lampjes van de volumeknoppen aan. Dat is een prima toevoeging, want zo weet je waar je precies moet tikken.

Een andere vernieuwing in de Nest Mini is dat hij een machinelearningchip bevat. Helaas heb je daar alleen wat aan als je hem in de Verenigde Staten gebruikt en dat is jammer. De chip moet er namelijk voor zorgen dat Assistent sneller antwoord kan geven of actie kan ondernemen bij commando's die je vaak geeft. Deze leert de Nest Mini, waarna hij bij deze commando's niet meer met de cloud hoeft te communiceren. Jammer dat het hier dus niet werkt, maar het geeft in elk geval een inkijkje in waar Google heen wil met slimme speakers en ambient computing.

Apparaat Google Nest Mini Google Home Mini Microfoons 3 2 Luidspreker 40mm 40mm Gewicht 181g 173g Voeding 15W 9W micro-usb Muurbevestiging Ja Nee Lampjes voor volumeknoppen Ja Nee Kleuren officieel beschikbaar in NL/BE Wit, zwart Wit, zwart, koraal Bluetoothversie 5 4.1

Een microfoontje meer

We waren blij om te horen dat er ten opzichte van de Home Mini een extra microfoon in de Nest Mini zit. Het gaat om een far field-microfoon en de andere twee zijn dat overigens ook. Zo'n microfoon is, precies zoals de naam doet vermoeden, ontworpen om geluiden van veraf goed op te vangen. Volgens Google helpt de toegevoegde microfoon om omgevingsgeluiden beter te onderscheiden van de stem die moet worden herkend. Onder andere dat hebben we dan ook getest.

We hebben een Home Mini en een Nest Mini naast elkaar op een tafel gezet en diverse tests bedacht waarin deze tweede generatie Mini zich van de eerste generatie zou kunnen onderscheiden. Eerst hebben we zinnetjes als 'Hey Google, hoe is het?' en 'Hey Google, wat voor weer is het vandaag in Zanzibar' opgenomen, zodat we die telkens op hetzelfde volume kunnen afspelen, om het eerlijk te houden.

Vervolgens hebben we de ene Mini op mute gezet en de andere laten luisteren. Toen hebben we de zinnetjes een paar keer op laag volume laten afspelen, om vervolgens het volume steeds een stapje hoger te zetten, totdat de Mini reageerde. Dat hebben we een paar keer herhaald, waarbij de resultaten consistent waren: geen verschil. Dit hebben we vervolgens ook gedaan met gelijk blijvend volume, maar waarbij we telkens een stapje dichterbij gingen staan. Ook daarbij waren de resultaten precies gelijk. Beide speakers verstonden ons goed als ze eenmaal luisterden.

Volgens Google gaat het echter om een verbetering bij het registreren van stemmen met bijgeluiden. We hebben dan ook een telefoon en een bluetoothspeakertje gebruikt en daarop repetitieve muziek en geroezemoes afgespeeld op verschillende afstanden van de Google-speakers. Vervolgens hebben we met het geluidsfragment op dezelfde manier als zojuist beschreven, getest wanneer de slimme speakers onze stem al of niet herkenden en ook daadwerkelijk verstond. Ook hierbij waren de resultaten bijzonder consistent en opvallend genoeg: precies hetzelfde bij beide speakers. Wel is er een bepaalde afstand waarop de speaker je de ene keer wel en de andere keer niet verstaat, wat logisch is. Dit grensgebied bleek in de praktijk echter erg klein en voor beide Mini's eveneens hetzelfde.

We blijven dus achter met de vraag wat er nu precies verbeterd is met het toevoegen van de extra microfoon. Wij hebben het in elk geval niet kunnen constateren.

Geluidskwaliteit

Een ander belangrijk gebied waarop de Google Nest Mini verbeterd is ten opzichte van zijn voorganger, is het lage frequentiegebied. Kort gezegd: hij heeft meer bas. Dat kunnen we gelukkig bevestigen. Als je de Mini's naast elkaar zet en afwisselend beluistert met hetzelfde muziekstuk, waarbij we een scala aan verschillende nummers hebben gebruikt, valt op dat de Home Mini inderdaad meer bas heeft. Het is niet zozeer dat de Mini alle lage frequenties met een hoger volume laat horen, maar het lage frequentiegebied dat hoorbaar is, is vooral groter. Daardoor hoor je niet alleen de basdrum, maar ook het laag dat daar wat frequentie betreft soms nog onder zit, zoals je bij het nummer Hyperballad van Björk hoort in de opnames hieronder. Vooral dat maakt dat de Nest Mini een stuk voller klinkt dan zijn voorganger. Toch klinkt ook de basdrum zelf voller.

Volgens Google is dit niet ten koste gegaan van de klank van de midden- en hoge frequenties. Daar zijn we het mee eens. Sterker nog: deze klinken wat minder schel en dus mooier. De geluidskwaliteit is dan ook het gebied waarop de Nest Mini het meest is verbeterd wat ons betreft, al zouden we niet direct onze Home Mini weggooien en vervangen door een Nest Mini, tenzij je erg veel naar muziek luistert op het speakertje. Verwacht echter geen wonderen van dit miniluidsprekertje, want het is natuurlijk bepaald geen vervanging voor je geluidsinstallatie. Maar als extra speakertje voor in de keuken of de slaapkamer, is het acceptabel. Dat geldt vooral als je de Nest Mini dicht tegen een muur zet of ophangt. Daar is hij voor ontworpen en het scheelt best wat basvolume.

We hebben onze beste richtmicrofoon uit de kast gepakt om het verschil in geluidskwaliteit van de Home Mini en de Nest Mini te laten horen. In onderstaand geluidsfragment hoor je telkens eerst de Nest Mini en dan de Home Mini hetzelfde stukje van een nummer afspelen. Je zult het verschil het beste horen op een zo natuurgetrouw mogelijke geluidsbron, maar ook op een minder goede speaker of hoofdtelefoon kun je het verschil vermoedelijk wel horen.

Minitear-down

We kwamen op diverse plekken op internet een tear-down van de Google Home Mini tegen, maar niet van de Nest Mini. Daarom besloten we beide speakertjes zelf open te maken om ze te vergelijken en natuurlijk simpelweg omdat het kan. De Home Mini bleek een stuk eenvoudiger te openen dan de Nest Mini. Bij de eerste generatie is het een kwestie van een heat gun op het plaatje onderop zetten en er een dun metalen plaatje tussen wippen. Zo krijg je het ronde oranje plaatje eraf en eronder zitten de torx-schroeven al.

Bij de Nest Mini hadden we meer moeite en dat is ook duidelijk aan de foto's te zien. In het gat waaraan je de speaker kunt ophangen, moet je eerst het witte rubbertje weghalen om vervolgens een torx-schroefje te ontbloten. Toen we dit loshaalden, leek er echter nog steeds geen beweging in de twee helften van de speaker te zitten. De truc is om ze met de klok mee te draaien, wat we meteen al probeerden, maar wat nog best wat kracht vereiste bij ons exemplaar. We zijn dus eerst wat brute krachttechnieken gaan toepassen. Vandaar dat de speaker er nogal gehavend uitziet.

Nest Mini (links) en Home Mini

Als we hem eenmaal open hebben, zien we dat Google het bij de Home Mini nog nodig vond om het geluid naar de zijkanten te kaatsen via een klein kegelvormig 'puistje', dat recht boven de speaker zit. Bij de Nest Mini is dit afwezig en we moeten zeggen dat we het wat geluid betreft niet hebben gemist. Een ander verschil is dat de luidspreker van de Google Nest Mini, zoals je wellicht zou verwachten met meer bas, een groter gat in de conus heeft en daarmee ook een grotere dust cap. Dit is het middelste deel met het bolletje van de speaker.

Google Nest Mini

Op de printplaat van de Nest Mini zien we een paar interessante dingen. Om te beginnen is de extra microfoon duidelijk zichtbaar. We hebben de drie microfoons met rood omcirkeld. Het is jammer dat we geen betere prestaties hebben waargenomen, ondanks deze extra microfoon, maar meer kunnen we er helaas niet van maken.

Google Nest Mini

Met magenta omcirkeld zie je het ddr3-geheugen met een capaciteit van 4GB. Ook zien we blauw omcirkeld het nand-opslaggeheugen van de Nest Mini. De Nest Mini gebruikt dat geheugen onder meer om stemcommando's op het apparaatje zelf te kunnen ontcijferen, in plaats van via de cloud. Om dat te kunnen, heeft de Nest Mini ook een geavanceerdere soc. Het is een AS370 van Synaptics en we hebben hem met geel omcirkeld. Deze soc heeft de machine-learningcapaciteiten die nodig zijn om spraakopdrachten die je vaak gebruikt, te herkennen. Helaas werkt dat zoals gezegd alleen in de Verenigde Staten.

Google Home Mini

In de Home Mini treffen we de Marvell Armada 1500 Mini Plus-soc (88DE3006) aan. Die zit ook in de tweede generatie Chromecast en Chromecast Audio, dus Google heeft destijds groot ingekocht. Je ziet op het pcb van de Home Mini verder twee microfoontjes en een leddriver. Op de laatste foto, die de achterkant toont, zie je verder nog hoe Google er bij deze apparaten voor zorgt dat het licht van de ledlampjes gescheiden blijft. Daarvoor dient de omgekeerde E.

Conclusie

Als je nu een klein speakertje van Google in huis gaat halen, kies dan voor de nieuwere Nest Mini en niet voor de eerste generatie Home Mini, ook als je er een tientje of vijftien euro meer voor moet neerleggen. Dat raden we om één reden aan en dat is de verbeterde geluidskwaliteit van de Nest Mini en dan vooral in de lage frequenties. Het verschil is duidelijk, zo hebben we je hopelijk goed kunnen laten horen.

Alleen als je bijna geen gebruikmaakt van de Mini om muziek af te spelen, kun je net zo goed een Home Mini nemen. We hebben ondanks verwoede pogingen niet kunnen constateren dat de Nest Mini je beter verstaat, ook niet met een andere geluidsbron in de buurt, en dat zou toch een prominent verbeterpunt van de Nest Mini moeten zijn. De Nest Mini zou verder vaak gebruikte spraakcommando's moeten leren en die vervolgens op het apparaatje zelf moeten verwerken, in plaats van eerst te communiceren met de servers van Google, maar dat werkt alleen in de Verenigde Staten.

Daarnaast blijven er niet veel verbeteringen over die een groot verschil vormen. Je kunt de nieuwe speaker gemakkelijker ophangen, de bluetoothversie is nieuwer en de bediening is iets verbeterd. Daarbij zijn de extra ledlampjes voor de volumebediening met ultrasone sensor het vermelden waard, maar dit zijn wat ons betreft details. Er is nog altijd geen line out en de nieuwe aansluiting voor de voeding is geen vooruitgang. We hadden liever een usb-c-aansluiting gezien.

Laten we het echter simpel houden. De belangrijkste punten van een speakertje als dit zijn dat het je verstaat en dat het zo goed mogelijk klinkt. Dat eerste is niet verbeterd, maar het tweede wel. Al met al hoef je je Home Mini niet om te ruilen voor een Nest Mini, tenzij je er heel veel muziek op beluistert. We hopen echter dat je in de kamers waar je het liefst naar muziek luistert, betere geluidsbronnen hebt dan een klein speakertje als dit.