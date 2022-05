Afbeeldingen tonen vermeende nieuwe Nest-smartspeaker van Google

Er zijn foto's verschenen van een nieuwe Nest-smartspeaker van Google. Het gaat hierbij over een apparaat dat intern de GXCA6 wordt genoemd. Eerder deze week werd dit apparaat al gekeurd door de Amerikaanse Federal Communications Commission.

De FCC-keuring werd onder andere opgemerkt door 9to5Google. Hoewel er weinig visuele details uit de FCC-keuring zelf zijn op te merken, publiceerde Android TV Guide later afbeeldingen van het vermeende product op Twitter. Het zou hierbij gaan om een nieuwe Google Nest-speaker, die de originele Google Home zou vervangen.

Op basis van de foto's lijkt het product zo'n 22cm hoog en 13cm breed te zijn. Dat is groter dan de huidige Google Home-speaker, die 14,3cm hoog en 9,64cm breed is. De slimme speaker is ovaalvormig met een grijs uiterlijk. Het geheel is met stof bekleed. Ook beschikt het apparaat over een fysieke muteknop, net als zijn voorganger.

Uit enkele FCC-documenten blijkt verder dat het product ondersteuning krijgt voor wifi 5 en bluetooth. Ondersteuning voor wifi 6 of wifi 6e lijkt te ontbreken. De FCC-keuring werd op 7 februari ingediend en werd op 8 juli openbaar gemaakt. Er gingen al langer geruchten rond over een nieuwe slimme speaker van Google. Eerder dit jaar verschenen er ook al beelden van een nieuwe Android TV-dongle van Google. Dit product is ook ovaalvormig en beschikt over een afstandsbediening. Het is nog niet duidelijk of en wanneer deze producten op de markt zullen verschijnen.