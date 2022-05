Samsung brengt Galaxy M31 met 6000mAh-accu uit in Nederland voor 279 euro

Samsung heeft zijn Galaxy M31-smartphone uitgebracht in Nederland. De telefoon beschikt over een amoledscherm met een diagonaal van 6,4" en heeft een accu met een capaciteit van 6000mAh. De telefoon heeft een adviesprijs van 279 euro.

Samsung maakt de Nederlandse release van de M31 kenbaar in een blogpost. De telefoon was al beschikbaar in andere Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland. De smartphone beschikt over een Samsung Exynos 9611-soc die wordt gemaakt op een 10nm-procedé. De chip heeft vier Cortex-A73-cores op maximaal 2,3GHz en vier Cortex-A53-cores op 1,7GHz. De gpu is een Mali-G72 MP3. De telefoon heeft verder 64GB aan opslagcapaciteit. Het persbericht stelt dat de telefoon over 4GB aan werkgeheugen beschikt, maar de webshops en de Duitse productpagina noemen 6GB. Een Nederlandse productpagina is op het moment van schrijven nog niet beschikbaar.

De smartphone heeft een 6000mAh-accu en wordt geleverd met een 15W-lader. Het scherm heeft een amoledpaneel van 6,4", de resolutie bedraagt 2340x1080 pixels en het scherm haalt een maximale helderheid van 420cd/m².

De M31 heeft vier camera's op de achterkant. De primaire camera heeft een resolutie van 64 megapixel. Ook heeft de smartphone een camera met groothoeklens. Deze sensor heeft een 8-megapixelresolutie. Verder heeft de smartphone een macrocamera met resolutie van 5 megapixel en een dieptesensor. Volgens Samsung kan de M31 4k-video's opnemen op maximaal 30fps.

De telefoon is 159mm hoog, 75,1mm breed, 8,9mm dik en weegt 191 gram. De M31 biedt ondersteuning voor 4g, bluetooth 5,0 en er is een 3,5mm-jack aanwezig voor audio. De achterkant herbergt daarnaast een vingerafdrukscanner.

Samsung levert de telefoon met zijn eigen Android-skin, die gebaseerd is op Android 10. De telefoon is nu verkrijgbaar bij enkele Nederlandse webshops en de adviesprijs bedraagt 279 euro. Gebruikers kunnen kiezen uit twee kleuren: zwart of blauw.