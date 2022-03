Gerucht: Samsung wil midrangetelefoon met 7000mAh-accu in september uitbrengen

Er is meer informatie verschenen over wat de Samsung Galaxy M51 zou zijn, een smartphone met 7000mAh-accu. De gemiddelde accucapaciteit van een smartphone ligt nu rond 4000mAh, terwijl smartphones met grote accu's vaak rond 5000mAh zitten.

Die 7000mAh-accu is op te laden met 25W, meldt MySmartPrice. Het zou de grootste accu in een Samsung-smartphone tot nu toe zijn. De Zuid-Koreaanse fabrikant rust zijn Galaxy M-telefoons uit met grote accu's. Zo heeft de deze zomer uitgebrachte M31s een 6000mAh-accu met de mogelijkheid om te laden met 25W.

Het toestel had eerder moeten uitkomen, maar de release is nu gepland voor september. Eerder zijn al renders en details naar buiten gekomen. De telefoon heeft een 6,67"-oledscherm met een 1080p-resolutie, maar de exacte details zoals beeldverhouding zijn niet duidelijk. De soc is een Qualcomm Snapdragon 730. Achterop zouden vier camera's zitten, waarvan de primaire camera een 64-megapixelsensor heeft. Er gaan al bijna een half jaar geruchten over de telefoon met 7000mAh-accu en de eerste renders kwamen in maart naar buiten.