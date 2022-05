Samsung brengt Galaxy A31-smartphone met 5000mAh uit voor 299 euro

Samsung heeft de Galaxy A31-smartphone aangekondigd voor de Nederlandse markt. De A31 heeft een 5000mAh-accu en drie camera's aan de achterkant. De telefoon met 6,4"-scherm volgt de A30 op.

De Galaxy A31 heeft een 6,4"-oledscherm met een resolutie van 2400x1080 pixels, bij een beeldverhouding van 20:9. Het display meet 14,8x6,7cm en heeft een oppervlak van bijna 99 vierkante centimeter. Onder het scherm zit een optische vingerafdrukscanner en bovenin zit een druppelinkeping voor de 20-megapixelfrontcamera met f/2.2-lens ervoor. De telefoon meet 15,9x7,3cm en is 8,6mm dik.

De telefoon draait op een MediaTek Helio P65-soc, met twee ARM Cortex A75-kernen op 2GHz en zes Cortex A55-kernen op 1,7GHz, bijgestaan door een Arm Mali-G52 MC2-gpu op 820MHz. De telefoon heeft 4GB werkgeheugen en uitbreidbare opslag van 64GB.

In de behuizing zit een 5000mAh-accu, die met 15W op te laden is via de usb-c-poort aan de onderzijde. Ook is er een 3,5mm-jack voor het aansluiten van eigen headsets. De A31 heeft een 48-megapixelcamera als primaire sensor achterop. Daarnaast zitten een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens, een 5-megapixelcamera voor macroshots en een dieptesensor. De telefoon komt in de komende weken uit en moet 299 euro kosten. Dat is evenveel als de A41 die onlangs uitkwam. De A21s kost 209 euro.