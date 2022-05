LG Tone Free-oortjes met antibacteriële oplaadcase gaan 149 euro kosten

De draadloze Tone Free-oortjes met antibacteriële oplaadcase van LG gaan 149 euro kosten en zijn vanaf 3 juli beschikbaar, zo maakt LG bekend. De fabrikant kondigt daarnaast drie nieuwe bluetoothspeakers aan die nu te koop zijn voor een startprijs van 59 euro.

De twee nieuwe LG Tone Free-modellen zijn allebei vanaf 3 juli te koop. Beide audio-oordoppen hebben een accuduur van zes uur en kunnen volgens LG met de bijgeleverde case twee keer worden opgeladen. Voor de oortjes werkt LG samen met Meridian Audio. Beide oortjes krijgen vier verschillende audiopresets mee, zijn van een ipx4-certificering voorzien en ondersteunen Google Assistent of Apple Siri, mits ze verbonden zijn met een toestel dat een van deze assistenten ondersteunt.

Het verschil tussen de HBS-FN4 en de HBS-FN6 is dat laatstgenoemde wordt geleverd met een antibacteriële oplaadcase. Deze UVnano-case zou uv-licht gebruiken om 99,9 procent van diverse soorten bacteriën te kunnen bestrijden. De HBS-FN4 krijgt een adviesprijs van 99 euro; het model met de UVnano-case kost 149 euro.

Links de LG Tone Free FN6, rechts de witte FN4

Naast de twee oortjes toont LG drie nieuwe Xboom Go-speakers. Ook voor deze producten werkt LG samen met Meridian. De PL2 is het kleinste model en heeft een 1500mAh-accu die een gebruikstijd van 'meer dan 10 uur' geeft. Dit model is in 4 uur opgeladen en weegt 0,5kg. De PL2 is 126x82x80mm groot en heeft een 15W-luidspreker van 1,75 inch. De PL2 is nu te koop voor 59 euro.

De PL5 is met 201mm breder dan de PL2 en met 0,62kg iets zwaarder. Dit model heeft een grotere accu van 3900mAh die een gebruikstijd van ruim 18 uur moet bieden. Ook deze accu is in 4 uur opgeladen. Deze speaker heeft twee 15W-luidsprekers die 1,75 inch groot zijn. De PL5 heeft ingebouwde lichteffecten en kost 149 euro.

De grootste speaker is de PL7 met een formaat van 245mmx98mmx98mm. Dit product heeft een grotere accu van 3900mAh en een gebruikstijd van ruim 24 uur. Door de grotere accu weegt deze speaker met 1,46kg significant meer dan de twee andere speakers. De PL7 heeft twee 2,3"-woofers met een totale output van 30W. Net als de PL5 heeft de PL7 ingebouwde lichteffecten. Daarnaast kan het topmodel als powerbank werken. De PL7 kost 199 euro.

Elke speaker kan overweg met bluetooth en aux; voor het opladen gebruiken ze usb-c. De Xboom Go-modellen zijn ipx5 gecertificeerd en hebben ondersteuning voor Google Assistant of Apple Siri. De drie speakers zijn beschikbaar in de kleuren blauw en wit; de Tone Free-oortjes worden in zwart of wit geleverd.

De LG Xboom PL2, PL5 en PL7, in die volgorde