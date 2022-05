Jongen van 17 krijgt 18 maanden jeugddetentie voor diefstal via phishing-sms'jes

Een jongen van zeventien heeft achttien maanden jeugddetentie gekregen voor phishingoplichting via sms. De helft van die celstraf is voorwaardelijk. Ook moet de jongen 126.000 euro terugbetalen die hij van slachtoffers stal.

De jongen stuurde via online tools sms-berichten in bulk naar duizenden telefoonnummers. Het ging om sms'jes die uit naam van ING werden verstuurd. De slachtoffers klikten op een link naar een nagemaakte ING-website en vulden daar bank- of creditcardgegevens in.

In de sms'jes stond dat de bankrekening van slachtoffers was geblokkeerd. "Uw ING is in de quarantaine zone geplaatst en dient opnieuw te worden geverifieerd. Voorkom Blokkade en volg de stappen op", schreef de dader.

De politie deed onderzoek nadat verschillende slachtoffers aangifte deden. Bij een huiszoeking werd een iPhone X in beslag genomen. Daarop stonden WhatsApp-gesprekken waarin de jongen opschepte tegen anderen over zijn daden. Ook zouden er 53.406 telefoonnummers in bestanden op de telefoon hebben gestaan. Volgens de rechtbank verstuurde de jongen tussen de 30.000 en 60.000 sms'jes per maand.

De rechter zegt dat er overduidelijk bewijs was dat de jongen schuldig is. Zo was er de informatie van de telefoon, klopt de tijdlijn van verschillende slachtoffers, was het ip-adres van het woonadres van de dader afkomstig en zijn er overeenkomsten in de teksten die hij schreef. "De verdachte heeft voor dit alles geen verklaring willen geven, terwijl dit schreeuwt om een uitleg", zegt de rechter.

In totaal wist de jongen van zes slachtoffers 126.000 euro te stelen. Die maakte hij over naar rekeningen van 'geldezels', derden die hun rekening ter beschikking stellen. Volgens de rechter had de verdachte 'een gestructureerde vorm van misdaad', waar een 'aanzienlijke vrijheidsbenemende straf' bij past.