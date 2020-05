Politie pakt twee verdachten op die 200 slachtoffers hackten via phishingmails

De politie heeft twee verdachten van grootschalige phishingaanvallen aangehouden. De twee mannen uit Amsterdam worden ervan verdacht mails uit naam van ING te hebben verstuurd, en daarmee de inloggegevens van slachtoffers te hebben gestolen.

De daders verstuurden e-mails uit naam van ING. Daarin stond een waarschuwing dat klanten hun bankpas moesten vervangen. In de mail stond ook dat dat persé online moest, omdat de bankfilialen vanwege de coronacrisis niet bereikbaar waren. In de mail stond een link naar een nagemaakte versie van de ING-website waarmee de verdachten inloggegevens stalen.

Hoeveel slachtoffers de hackers precies maakten is nog niet helemaal duidelijk. De recherche schat het aantal op 200 mensen. Bij één van de slachtoffers werd meer dan 20.000 euro buitgemaakt.

De politie ging na een aangifte van ING achter een aantal meldingen aan. Uiteindelijk zijn er twee mannen 24 en 26 jaar uit Amsterdam aangehouden in een hotelkamer in de hoofdstad. Daar hadden zij meerdere smartphones en computers bij zich. Later is ook een huiszoeking gedaan in een woning in Amsterdam.