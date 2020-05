Meizu presenteert Meizu 17 en 17 Pro met 5g en ToF-sensor in China

De Chinese fabrikant Meizu heeft de Meizu 17 en 17 Pro gepresenteerd. De twee toestellen lijken veel op elkaar, al heeft de Pro-variant een betere camera en ondersteunt die draadloos laden. Beide telefoons hebben ondersteuning voor 5g.

Meizu onthulde de telefoons na weken van teasers en vooraankondigingen. Het gaat om de eerste 5g-telefoons van de Chinese bouwer.

Beide toestellen hebben een super-amoledscherm van 6,6 inch groot, met een verversingssnelheid van 90Hz en een aspectratio van 19,5:9. Bovenaan in het scherm zit een gaatje voor de frontcamera met 20 megapixel, en het display heeft een ingebouwde vingerafdrukscanner. De toestellen hebben ondersteuning voor HDR 10+.

Beide telefoons maken gebruik van Sony's IMX686-sensor van 64 megapixel als belangrijkste camera. Het grootste verschil tussen de twee toestellen zijn de overige camera's. Bij de Pro-variant zit daar nog een telelens in van 8 megapixel die acht keer lossless kan zoomen, en een ultrawide lens van 32 megapixel. Bij de reguliere versie van de telefoon is dat een 12 megapixel-ultrawide. Beide toestellen hebben een Time-of-Flight-sensor van Samsung voor het berekenen van diepte.

Er zit ook wat verschil onder de motorkap. De Meizu 17 heeft 8GB aan lpddr4x-geheugen, de Pro-variant heeft 12GB aan lpddr5. De toestellen hebben allebei een Snapdragon 865-processor, en komen met 128GB of 256GB aan ufs 3.1-opslag.

De accu's van de telefoons zijn 4500mAh groot. De gewone telefoon kan met 30W snelladen, de Pro-variant met 27W.

De Meizu 17 en 17 Pro kosten respectievelijk 3699 en 4299 yuan, omgerekend 481 en 560 euro. De telefoons komen aanvankelijk in China uit. Het is niet duidelijk of, en zo ja wanneer, ze in Europa te koop komen.