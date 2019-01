Meizu presenteert Android-smartphone zonder poorten en openingen

De Chinese smartphonemaker Meizu heeft de Zero gepresenteerd, een smartphone zonder poorten en openingen. Laden gaat draadloos, terwijl de telefoon alleen een e-sim heeft om verbinding te maken met mobiele netwerken.

De Zero heeft een keramische behuizing, meldt Meizu. Opladen gaat met een draadloze lader die tot 18W komt, vergelijkbaar met de meest bedrade snelladers. Geluid komt niet uit een speakergrill, maar het hele scherm trilt om geluiden voort te brengen, zoals eerder de Xiaomi Mi Mix uit 2016 deed.

Meizu vervangt de knoppen voor Power en volume voor aanraakgevoelige delen van de zijkant met haptische feedback, zoals de HTC U12+ vorig jaar ook deed. Door die combinatie van technieken is er geen opening voor normale zaken als speakers, simkaartslot en usb-poort. Wel zitten er uiteraard camera's op de telefoon en ook zal hij microfoons aan boord hebben.

Die camera's zijn de Sony IMX380 en IMX350 aan de achterkant, een combinatie van twintig- en twaalfmegapixelsensors. De vingerafdrukscanner zit achter het scherm, zoals eerder te zien was op onder meer de OnePlus 6T en Huawei Mate 20 Pro. De soc is de Snapdragon 845 van Qualcomm, een soc die vorig jaar in high-end smartphones zat. Andere details als geheugen, opslag en prijs zijn nog niet bekend.

Concurrent Vivo, zusterbedrijf van Oppo en OnePlus, zal donderdag naar alle waarschijnlijkheid een smartphone zonder poorten of openingen presenteren. Het is onbekend of andere fabrikanten zullen volgen.