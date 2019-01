Gmail in G Suite krijgt optie voor downloaden berichten in eml-formaat

Google gaat Gmail in G Suite een functie geven om berichten te downloaden in eml-formaat, die gebruikers kunnen openen in andere mailclients. Dat was tot nu toe niet mogelijk. Ook kunnen gebruikers tekst doorstrepen en komen er 'undo'- en 'redo'-knoppen.

De nieuwe knoppen en downloadmogelijkheid verschijnen in de komende dagen bij gebruikers van Gmail in de zakelijke kantoorsoftware G Suite, meldt Google. De opties voor 'undo' en 'redo' verschijnen in het venster om mails op te stellen, naast knoppen om teksten vet of cursief te maken. Daar komt ook de optie om tekst door te strepen.

De nieuwe functies staan standaard aan, zegt Google. Veel gebruikers zouden afgelopen jaren hebben gevraagd om de functies. Google zegt niets over of de knoppen en de downloadmogelijkheid ook beschikbaar komen voor privé-gebruikers van Gmail. Veel functies uit de G Suite-versie verschijnen ook voor de consumentenversie, al is dat niet altijd het geval.