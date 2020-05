Microsoft voorziet Office voor iPad dit jaar van muisondersteuning

Microsoft Office voor de iPad krijgt later dit jaar ondersteuning voor het gebruik van trackspads en muizen. De ondersteuning bestaat al een tijdje in iOS, en nu is Microsoft van plan zijn kantoorpakket bij te werken om daarmee compatibel te zijn.

De ondersteuning voor cursors in Microsofts Office-pakket zou nog dit jaar komen. Volgens The Verge zou tegen 'tegen de herfst' zijn. De exacte datum is op dit moment nog niet bekend. De ondersteuning zou zowel in de individuele apps Word, Excel en PowerPoint komen, als in de samengevatte Office-app die sinds eerder dit jaar beschikbaar is.

Gebruikers moeten minimaal op iOS-versie 13.0 zitten voor muisondersteuning, of iOS 13.4 voor ondersteuning voor de trackpad op de Magic Keyboard-toetsenborden van Apple zelf. De feature werkt ook met de Magic Mouse 2 en de Magic Trackpad 2, en met muizen en trackpads van derde partijen.