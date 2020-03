Apple brengt laatste testversie iOS 13.4 uit

Apple heeft de laatste testversie van iOS 13.4 uitgebracht voor ontwikkelaars. Dat betekent dat naar alle waarschijnlijkheid dat de nieuwe versie van het besturingssysteem volgende week uitkomt. Volgende week komt ook iPadOS 13.4 uit.

Woensdag heeft Apple de Golden Master-versies van iOS 13.4 en iPadOS 13.4 online gezet, schrijft 9to5Mac. Dat is de laatste testversie, waarmee de fabrikant kijkt of er grote problemen optreden. Als dat niet zo is, komen iOS 13.4 en iPadOS 13.4 volgende week uit. Apple heeft al gezegd dat iPadOS 13.4 volgende week dinsdag uitkomt, maar een datum voor iOS is nog niet bekend. Vermoedelijk komen beide besturingssystemen uit op dezelfde dag.

De belangrijkste wijziging in iPadOS is de toevoeging van ondersteuning voor muizen en trackpads. Daarmee kunnen gebruikers ook de losse toetsenborden en muizen van Apple gaan gebruiken in combinatie met iPads. In iOS voor iPhones en de iPod touch gaat Apple onder meer terug naar het vorige ontwerp voor de toolbar in de Mail-app, waardoor er weer vier iconen onderin staan in plaats van twee. Ook zit Universal Purchase in iOS 13.4, waarmee gebruikers een app of game een keer kunnen kopen en op alle Apple-platforms kunnen installeren.