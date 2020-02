Code wijst op mogelijkheid herstellen software iOS-apparaten zonder pc

Code die is gevonden in de derde bèta van iOS 13.4 wijst erop dat Apple werkt aan een mogelijkheid om de software van iOS-apparaten te herstellen zonder verbinding met een computer. Zo'n mogelijkheid is er op macOS al jaren.

De functie draagt de naam OS Recovery, meldt 9to5Mac. Het is onbekend hoe het precies werkt, maar mogelijk kan een iPhone een ipsw-bestand om de software opnieuw te installeren van internet halen. Ook zou het kunnen werken door een draadloze verbinding met een ander iOS-apparaat.

De site speculeert dat het handig zou zijn voor iPhones, maar dat het helemaal goed van pas zou komen bij de Apple Watch en Homepod. Beide apparaten hebben geen fysieke connectors om de software te herstellen en moeten daarvoor dus altijd naar een reparateur.

Het gebeurt vaker dat via code in bèta's nieuwe functies van iOS naar buiten komen. De site weet niet of Apple de functie snel wil uitbrengen of alvast aan het testen is voor een latere release, bijvoorbeeld in iOS 14. Het herstellen van een iPhone of iPad gebeurt nu via iTunes op Windows of Finder op macOS. Dat is nodig wanneer de telefoon bijvoorbeeld niet langer kan opstarten.